Kdo nalezne cizí cennou věc a nechá si ji, dopouští se trestného činu. To zřejmě nevěděl 49letý muž, který v polovině prosince našel na pěší zóně v Chodově šest tisíc korun.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Fuchs

A téměř s jistotou se neřídí příslovím s poctivostí nejdál dojdeš, protože si nalezené peníze ponechal pro vlastní potřebu. Ruka zákona ho však dostihla a on si za své jednání vyslechl od policistů podezření ze spáchání přečinu zatajení věci, za což hrozí až rok vězení. „Pokud se dostanete do podobné situace, naleznete jakoukoliv cennou věc a nechcete se dostat do křížku se zákonem, danou věc vraťte jejímu majiteli. Pokud je majitel neznámý, obraťte se na obecní úřad v místě nálezu či na policii,“ upozorňuje mluvčí policie Eva Valtová.