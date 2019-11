Auto, kočárkárna, restaurace a jiná další místa navštívil třicetiletý nenechavec z Chodova.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Alena Šrámková

Pokaždé si odnesl něco, co mu nepatřilo. Za to mu nyní hrozí tříletý pobyt za mřížemi. Na rozhodnutí soudu si musí počkat ve vazbě. Policisté ho obvinili ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci. V Novém Sedle si například odnesl autorádio a peníze, když se vloupal do vozu Fiat. O pár dní později zase z kočárkárny odcizil horské kolo. Ještě téhož dne rozbil okno místní restaurace. Celkově svým protiprávním jednáním způsobil škodu ve výši kolem 21 tisíc korun. Krádeží se dopustil i přesto, že byl v minulosti soudem v Sokolově za stejný trestný čin odsouzen.