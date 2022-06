Zatím není vůbec jasné, kdy začne soudní líčení se sedmadvacetiletou ženou, která zaútočila nožem na své děti ve věku 3 a 5 let. K tragédii došlo na Bílou sobotu - 16. dubna v karlovarské čtvrti Doubí. Otázkou stále zůstává, co ženu vedlo k tak radikálnímu kroku a spekuluje se, zda byla psychicky v pořádku. Rozhodnout o tom mají nařízené znalecké posudky.

Případ si převzalo na starost Krajské státní zastupitelství v Plzni a přidělen byl státnímu zástupci Jiřímu Richtrovi. "Případ je stále ve stádiu vyšetřování a nemohu k tomu téměř nic říci, ani to, kdy by se mohlo konat soudní líčení," uvedl zástupce. Na dotaz Deníku dodal, že v těchto případech je obvyklé, že se zpracovávají znalecké posudky. "Ty si vyžaduje policejní orgán. V této záležitosti ještě nejsou hotové," sdělil.

Redakce Deníku zná totožnost ženy, ale vzhledem k velmi citlivým okolnostem a s ohledem na rodinu nebude zveřejňovat ani její nacionále. Tragédie příbuznými silně otřásla. Hovoří se mezi nimi o tom, že by za činem mohla stát i laktační psychóza. "Budou se zpracovávat i psychiatrické posudky. Mluví se o tom, zda to neudělala skutečně pod vlivem laktační psychózy," svěřil se příbuzný, jehož identitu redakce zná.

Žena měla tři děti, kterým v době tragédie bylo 5 let, 3 roky a 6 týdnů. Nejstaršího pětiletého syna zasáhla nožem do krku a musel být letecky transportován na nemocnice Motol. Tříletá holčička bodným zraněním podlehla na místě. Na šestitýdenního chlapečka žena nezaútočila. Podle informací Deníku to nestihla, protože do bytu, který měla pronajatý, mezitím vstoupila jeho majitelka. Kdyby se tak nestalo, napadla by zřejmě i miminko a pak i sebe.

Matka se do bytu v Doubí se třemi malými dětmi nastěhovala letos v lednu a v té době byla schopná zaplatit i kauci. Jenomže za poslední období podle sousedů už přestala majitelce platit nájem a ta jí tak oznámila, že má byt opustit do 16. dubna. Klíče chtěla právě na Bílou sobotu předat novým nájemníkům a když jí nikdo neotevíral dveře ani nezvedal telefon, odemkla si byt druhými klíči. Tam našla útočnici s nožem v ruce a jedno dítě ležet na zemi v kaluži krve.

Mladé ženě hrozí patnáct až dvacet let odnětí svobody nebo výjimečný trest. Oba chlapce si vzal do péče jejich otec. Žena má poměrně rozvětvenou rodinu a několik sourozenců. Proč nepožádala o pomoc? "Nevím, co se tam stalo. Roky jsem ji neviděla, věděla jsem jen o dvou dětech, ani jsem netušila, že má malé miminko. Byla to naprosto bezproblémová holka. Je to opravdu strašná tragédie. Musím na to neustále myslet, a přitom nechci," komentovala před časem případ teta sedmadvacetileté ženy.