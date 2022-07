Velmi tragicky dopadlo pondělní popíjení alkoholu party kamarádů na nejdecké ubytovně. Hádka, která přerostla ve rvačku, totiž skončila smrtí jednoho z nich. Agresor z bytu navíc odešel, aniž by se zajímal o zdravotní stav napadeného a neposkytl mu ani první pomoc.

"Kriminalisté z Odboru obecné kriminality Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže z Nejdku, kterého obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti," informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Po slovním konfliktu obviněný fyzicky napadl sedmapadesátiletého muže, kterého několikrát silnými údery pěstí a také několika kopy zasáhl do horní poloviny těla. "Po tomto útoku obviněný fyzicky napadl i sedmačtyřicetiletého muže, který se v bytové jednotce také nacházel. Toho několikrát udeřil pěstí do hlavy. Útočník z bytu odešel, ačkoliv byl napadený zjevně v ohrožení života. Svým vážným zraněním nakonec sedmapadesátiletý muž na místě podlehl. Sedmačtyřicetiletý muž byl po příjezdu zdravotnické záchranné služby převezen do nemocnice k ošetření," upřesnil mluvčí Kopřiva.

U Toužimi se na přejezdu srazil vlak s autem, nehoda skončila bez zranění

Po oznámení této události na tísňovou linku 158 se policisté začali celým případem okamžitě zabývat. Zjistili totožnost podezřelého muže, po kterém začali pátrat po celém Karlovarském kraji. "Podezřelý muž byl zadržen po necelých dvou hodinách v bytové jednotce v Chodově. Policejní vrchní komisař dnes podá státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Na rozhodnutí soudu si čtyřiatřicetiletý muž počká v policejní cele. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody na osm až šestnáct let," dodal ve středu 13. července policejní mluvčí.