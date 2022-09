Otřesné. Žena vědomě riskovala nákazu dcer smrtelnou nemocí

AIDS. Čtyři písmenka, která stále děsí. Nemoc zůstává i po desetiletích nevyléčitelná a nikdo by si nepřál, aby touto chorobou onemocněl někdo z jeho blízkých. O to více je nepochopitelné, že se našla žena, která vědomě riskovala, že se virem HIV nakazí její nezletilé dcery. Jednu z nich dokonce přemlouvala k sexu s nakaženým mužem, ač jí ještě nebylo ani 15 let. Margita P. z Karlovarska teď stane před Krajským soudem v Plzni.

Virus HIV/AIDS, ilustrační foto. | Foto: Flickr

Svoji dceru, narozenou v roce 2006, ohrozila Margita P. hned několika způsoby. Za prvé od roku 2017, kdy holčičce bylo pouhých jedenáct let, až do konce roku 2020 vědomě přehlížela, že dívka vykonává opakovaně pohlavní styk s HIV pozitivním mužem. Vůbec se tomu coby matka nesnažila zabránit, naopak. „Za situace, kdy nezletilá již nechtěla vykonávat s nakaženým mužem pohlavní styk, měla nezletilou přemlouvat, aby ve svém jednání nadále pokračovala,“ citovala z obžaloby mluvčí KS Plzeň Jana Rubášová. Ani to však nebylo vše. Když obžalovaná v místě svého bydliště, s vědomím toho, že je sama nakažena virem VIH, utajovaně přivedla na svět miminko, požádala dceru o pomoc při porodu a bezprostředně po něm. „Nezletilou tak měla vystavit kontaktu s její krví a plodovými obaly. Následně nezajistila novorozené dceři potřebnou lékařskou péči spočívající v podání antiretrovirového přípravku, přičemž tímto jednáním měla obě nezletilé dcery vystavit riziku nákazy virem HIV,“ doplnila Rubášová. Státní zástupce v obžalobě navrhl, aby v případě uznání viny byl Margitě P. uložen úhrnný trest odnětí svobody v trvání 6 let se zařazením do věznice s ostrahou. Matka, co v Doubí zaútočila nožem na své děti, bude obžalována

