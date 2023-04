Jaroslava Bílá, David Bílý, Gabriela Míková a David Grundmann jsou vyšetřováni na svobodě. Podle spisu si v letech 2016 až 2018 vytipovali uchazeče ve složitých podmínkách a nabídli jim ubytování i práci ve dvou britských řetězcích rychlého občerstvení. Jenže po příjezdu do Anglie jim sebrali doklady a telefony, drželi je v izolaci pod dohledem, směřovali výplaty na své účty a dávali poškozeným jen minimální kapesné. Čtveřici tak hrozí osm až patnáct let za mřížemi, přičemž státní zástupce navrhuje osm a devět let vězení.