Policisté z Habartova obvinili z výtržnictví a poškození cizí věci místního čtyřiatřicetiletého muže. Podle policejního mluvčího Jakuba Kopřivy navštívil jeden z barů v Habartově.

„Po chvíli odešel do místnosti s výherními automaty. K jednomu si sedl a poté zničehonic udeřil pěstí do displeje, který poničil,“ konstatoval mluvčí policistů. Muž následně z baru odešel, aniž by obsluze nahlásil, co se stalo. Personál baru si poškozeného výherního automatu všiml a přivolal policii.

Přivolaná hlídka možná ani nečekala, jak jednoduché bude případ vyřešit. Po jejím příjezdu se totiž potvrdilo, že pachatel se vrací na místo činu. A muž se opravdu po chvíli do baru vrátil.

A nejen to. Po několika minutách se také policistům ke všemu přiznal. Svým jednáním způsobil škodu téměř osm tisíc korun. A protože se výtržnictví nedopustil poprvé, hrozí mu trest odnětí svobody až na tři roky.