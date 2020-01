Na místě došlo podle policistů ke sporu třicetiletého muže s jeho o dva roky starší družkou. Během incidentu muž nožem pobodal jejich rotvajlera. Poté, co mu způsobil mnohočetná zranění, z domu odjel a psa na místě bez pomoci zanechal. Policejní hlídka po svém příjezdu okamžitě přivolala odchytovou službu, která si zraněného psa převzala a odvezla na ošetření. I přes poskytnutou lékařskou pomoc pes později uhynul.

"Na základě zjištěných skutečností při prověřování případu kriminalisté zahájili trestní stíhání třicetiletého muže z Kraslic, kterého obvinili ze spáchání přečinu týrání zvířat. Obviněnému muži hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky. Případem se sokolovští kriminalisté nadále zabývají," řekl dnes k případu mluvčí policistů Jakub Kopřiva.

Případ zvedl vlnu emocí a lidé zaplavili sociálné sítě vzkazy typu: Pes hrdina co chránil svou rodinu. To není člověk, když dokáže ublížit zvířeti. Odpočívej v pokoji hrdino… Některé vzkazy byly i mnohem drsnější a agresivnější. Našli se i lidé, co zveřejnili celé jméno muže, který pobodal, ale vzápětí své statusy smazali.

Policisté tehdy muže vyslechli. Muž na svou obhajobu uvedl, že šlo o obranu v krajní nouzi. Incident popsal i Petr Prokeš ze záchranné a odchytové služby. „V pátek večer došlo k bodnořeznému poranění psa. Bodné rány v dutině břišní, na stehnech, v hlubokém šoku. Když jsme jej odvážili z veteriny, byli jsme přesvědčeni, že to pejsek zvládne. Bohužel nestalo se tak a v ranních hodinách svůj boj o život vzdal. Je nám to nesmírně líto,“ napsal tehdy Prokeš.