Devatenáctiletý mladík se pohádal se stejně starou přítelkyní před jedním z obchodních domů v Kynšperku.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Na tom by nebylo nic špatného, kdyby si poté nezačal vyřizovat účty i s výlohou. Tu se mu nakonec podařilo poškodit a škoda je 30 tisíc korun. Podle policistů mladík přistoupil k výloze a několikrát do ní udeřil rukou. Následně měl do výlohy kopnout a poničit skleněnou výplň. Na místo okamžitě přijela policejní hlídka, která mladíka zajistila. Byl převezen na ošetření do nemocnice. Policisté z obvodního oddělení Kynšperk nad Ohří sdělili devatenáctiletému muži podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. V případě prokázání viny mu hrozí až rok vězení.