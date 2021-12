Spravedlnost bylo naplněna. Tak komentuje ředitel Správy lázeňských parků v Karlových Varech Miroslav Kučera zprávu, že policisté minulý týden obvinili dva muže, kteří na začátku června ukradli z drahovického hřbitova měděnou sochu Anděla smrti. Vandalové ji tehdy odtáhli do lesa, kde jí následně uřízli ruku a nechybělo málo a anděl zůstal i bez hlavy. Nepřehlédnutelná socha zdobila jednu z nejvýznamnějších hrobek drahovického hřbitova, a to rodiny Puppů. Plány zlodějů, kteří svým činem pobudily veřejnost, zhatil myslivec. Ten zaslechl v lese podivné zvuky - řezání pily a na místo okamžitě přivolal policii. Socha se podle Kučery doposud na hřbitov nevrátila.

"Samozřejmě, že jsem rád, že muži byli obviněni. Je to pro mě novinka, slyším to poprvé," poznamenal toto pondělí ředitel Kučera a pokračoval: "Na jednu stranu je to samozřejmě dobře kvůli spravedlnosti, na druhou stranu se trochu obávám, jak to bude nyní s pojistným plněním, když policie pachatele obvinila. Aby to pro nás nebylo tak trochu kontraproduktivní."

Socha Anděla smrti stále leží v depozitu a čeká na své restaurování. Dost dlouho totiž trvalo, než odbor kultury, kterému socha patří, dostal od policie zpět uřezanou ruku. "Všechno se kvůli tomu zdrželo, tedy i výběrové řízení na restaurátora, který bude sochu opravovat. Bez ruky to nešlo," vysvětlil ředitel správy parků, která se o karlovarské hřbitovy stará.

"Muži sochu naložili do kufru osobní vozidla a odjeli do lesního porostu poblíž silnice I/6 v Karlových Varech. Zde se pokusili sochu rozřezat motorovou rozbrušovací pilou s úmyslem jí poté odevzdat do sběru. Při tomto jednání však byli vyrušeni lesníkem, proto svého jednání zanechali a z místa odjeli pouze s uřezanou částí sochy. Lesník ihned zavolal na linku 158 a učinil oznámení o tom, že vyrušil dva muže, kteří se v lese pokoušeli rozřezat sochu. Ještě téhož dne se policistům podařilo muže vypátrat a zadržet. Následně dvaatřicetiletý obviněný muž část odcizené sochy vydal kriminalistům," informovala mluvčí policie Kateřina Pešková.

Zdevastovaná socha Anděla smrti.Zdroj: Foto: PČR

Obvinění muži měli svým jednáním dle znaleckého posudku způsobit škodu ve výši 750 000 korun. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na pět let, protože svým jednáním způsobili větší škodu.

Před pokusem vandalů o rozčtvrcení sochy byla její cena odhadnuta zhruba na sto tisíc korun. Podle Kučery by za ní ve sběrně dostali jen asi 30 tisíc korun. "A to jim stálo za to, aby přestřihli řetěz na bráně, sochu odvlekli a pak ji v lese rozřezávali. Kdyby hluk neslyšel hajný na obchůzce, byla by nenávratně ztracena,“ poznamenal už před časem Kučera.

Hrobka rodiny Puppů je historickým majetkem města. Podobně jako další historické hrobky na drahovickém hřbitově ji má na starosti právě Správa lázeňských parků.