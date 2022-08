Tragédii předcházela hádka s devětadvacetiletou ženou z Karviné, která tam byla na návštěvě. Po něm na ni zaútočil nožem a způsobil ženě bodná a řezná poranění zejména v horní části těla. Žena se agresivnímu útoku bránila, ale přesto jí muž způsobil vážná zranění. Po útoku navíc odešel aniž by ji poskytl či přivolal pomoc. ženu nechat ležet na zemi, aniž by se jakkoliv zajímal o její zdravotní stav. A to i přesto, že žena byla podle policejního vyšetřování evidentně v ohrožení života.