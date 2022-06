Velké pozdvižení bylo o víkendu v Jaltské ulici v Karlových Varech. V nočním podniku tam v noci z pátku 25. na sobotu 26. června zasahovala policie, která se zaměřila na dealery. Zadrženi ovšem nebyli prodejci tvrdých drog, například pervitinu, ale distributoři balónků s rajským plynem. Kvůli razii byla páskou uzavřena celá Jaltská ulice. Stalo se tak jen pár dní poté, co primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) na posledním jednání zastupitelstva prohlásila, že město učiní vůči barům další kroky a že provozovatelé podniků v problematické části centru města, jejichž provozní doba končí od začátku června kvůli narušování nočního klidu v pátek a v sobotu už ve dvě hodiny v noci, vyhlásili městu válku. 1. června tak padlo i společné memorandum, které podepsali majitelé podniků v ulici Jaltská, třídy T. G. Masaryka a Davida Bechera.

"Memorandum tak bylo zrušeno. Kdybyste se tam šli v pátek a v sobotu podívat, tak neuvěříte vlastním očím. Oni defacto udělali okamžitě atak a všichni provozovatelé teď jdou proti nám, tam se už nedodržuje takřka nic. Budeme to řešit dalšími kroky. Kdyby byli alespoň trochu soudní a chtěli nám ukázat, že to myslí vážně, tak mohli memorandum dodržovat dál. Oni to ale neudělali a absolutně nám vyhlásili válku," konstatovala na zastupitelstvu primátorka.

Jak uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva, kriminalisté na místě zadrželi pět dealerů ve věku 18, 21, 30, 32 a 40 let, které obvinili ze šíření toxikomanie.

Hudba duní ve Valči. Není to techno, tvrdí organizátoři

"Obviněné osoby se společně podílely na prodeji technického oxidu dusného, triviálním názvem rajského plynu, v jednom z barů v Karlových Varech. Při prodeji této látky, která se používá například v polovodičové technice a ve spalovacích či raketových motorech, měl každý svou roli. Oxidem dusným měli plnit nafukovací balónky, které poté prodávali zákazníkům baru. Ti rajský plyn z balónků měli následně vdechovat. Pětice osob takto naplněné balónky prodávala i přesto, že byla při nákupu lahví s tímto plynem dodavatelem poučena, že není určen k vdechování. Jeho vdechování totiž může způsobit ztrátu vědomí, nevolnosti, závratě, dýchací potíže, křeče a další závažné zdravotní potíže. Po vdechnutí oxidu dusného se mohou u člověka vyskytnout i živé halucinace, je taktéž ovlivněna jeho psychika, vnímání, rozpoznávací schopnosti i sociální chování," upřesnil mluvčí Kopřiva.

Podle všeobecně známých informací se záležitost týká klubu Molly, který provozují Vietnamci. Třicetiletý cizinec, provozovatel baru, měl podle policie určovat rozsah poskytovaných služeb. Čtyřicetiletý cizinec, nejvyšší manažer baru Molly, měl zajišťovat chod klubu a dohlížet na poskytování služeb.

"Oba měli zároveň zajišťovat zásobování baru. Jednadvacetiletý cizinec společně s osmnáctiletým mladíkem v baru pracovali jako obsluha a měli zajišťovat plnění a prodej balónků. Dvaatřicetiletý muž pak měl mít na starost samotný prodej balónků," pokračoval policejní mluvčí, podle něhož měli balónky naplněné technickým oxidem dusným prodávat zákazníkům baru několik měsíců za předem domluvenou cenu. Prodej probíhal zejména v nočních hodinách během otevírací doby.

"V noci ze soboty na neděli, respektive z 25. na 26. června, provedli policisté na základě příkazu Okresního soudu v Karlových Varech v klubu domovní prohlídku. Během té byla zadržena pětice osob. Kromě toho policisté zajistili tři plynové lahve s oxidem dusným a také několik sáčků s nafukovacími balónky. Zajištěn byl také balónek napuštěný rajským plynem či finanční hotovost v řádech několika set tisíc korun. V případě prokázání viny hrozí pětici osob trest odnětí svobody až na tři roky," dodal mluvčí Kopřiva.