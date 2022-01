Budu škodit v době koronaviru, budu zapalovat a provedu bombový útok, vyhrožoval Libor Chytka (57) z Plzně. Protože útoky opakovaně hrozil za stavu nouze, mohl jít až na osm let za mříže. U plzeňského okresního soudu ale v lednu vyvázl s podmínkou.

Libor Chytka.Zdroj: Deník / Milan Kilián

Na tři roky poslal plzeňský Krajský soud v lednu za mříže Adama Paternu (20) z Karlovarska, který zbil do bezvědomí dívku a pak s ní měl sex. Mladík trpící sadomasochismem, jí musí navíc zaplatit odškodné a musí se léčit.

Sedm let kriminálu – to je únorový trest plzeňského soudu pro recidivistu Martina Tolara (36) z Horšic na jihu Plzeňska, který vnikl v Plzni na křižovatce do Fordu Focus stojícího na červenou, vyhodil z něj řidičku i s dítětem a ujel. Podobně se tento recidivista zmocnil i dalšího auta.

Do vězení poslal Krajský soud v Plzni v únoru nepravomocně Nikolu Hoľanovou (22) a Ivetu Čonkovou (45) za to, že přiměly patnáctiletou mentálně retardovanou dívku brát drogy a poté z ní udělaly prostitutku. Soud uložil Hoľanové trest odnětí svobody v trvání sedmi let se zařazením do věznice s ostrahou, Čonková by měla ve stejném zařízení strávit o rok méně.

Daniel Z. (21) dobře věděl, že je nakažen virem HIV a při nechráněném pohlavním styku může touto smrtelnou nemocí nakazit své sexuální partnery, přesto opakovaně spal bez ochrany se dvěma dívkami. Oběma připravil řadu bezesných nocí a sobě trestní stíhání. Mohl jít za mříže, ale u plzeňského městského soudu v březnu vyvázl s podmínkou.

Daniel Z. dostal od soudu podmínkuZdroj: Deník/Milan Kilián

Petr Oswald (26), který chtěl ze žárlivosti zabít na Sokolovsku autem dva lidi, si odsedí 16 let. Vrchní soud v Praze zamítl v květnu jeho odvolání a potvrdil tak verdikt Krajského soudu Plzeň.

Plzeňský městský soud udělil v květnu 37leté Kláře Bandové roční podmínku za usmrcení z nedbalosti. V Plzni převáděla slepého otce přes silnici mimo přechod pro chodce, oba přitom srazil kamion. Zatímco ženu odrazil, muže přejel.

Případ Hany Turkové (44) by měl být varováním pro všechny majitele psů, zejména těch větších, byť to jsou třeba dobráci od kosti. Když chovatelka vycházela se svým křížencem labradora a německého ovčáka z bytu v Sušici, neměla ho na vodítku. Pes porazil procházející seniorku, která se vážně zranila. Turkovou v červnu potrestal klatovský soud podmínkou, navíc musí zaplatit více než čtvrt milionu korun.

Podmínka a dva roky zákaz chovat zvířata – takový trest uložil v červnu klatovský soud Nikole Č. (22), za to, že týrala svoji fenku Nelinku. Zvíře bylo nalezeno v Beňovech na Klatovsku na pokraji života a smrti, vyhladovělé, žíznivé, mnohde bez srsti, čumák mělo omotaný izolepou.

Olízej spolužačku na pipince, vyfoť to a pošli mi to, nabádal Martin S. (37) z Plzně nezletilého chlapce. Několik snímků mu pak skutečně dorazilo. Kromě nich u něj našli policisté další tisíce dětských pornofotek a videí, včetně soulože dětí s dospělými či dětí mezi sebou. Plzeňský městský soud muže v červenci potrestal podmínkou a nařídil mu sexuologické léčení.

Martin S. u plzeňského městského soudu.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Podmínka – to je konečný trest pro disidenta Antonína Dobnera (71) z Plzně za jeho komentáře na internetu, v nichž schvaloval smrt českých vojáků v Afghánistánu, které zabil v srpnu 2018 poblíž základny v Bagrámu sebevražedný atentátník. Rozhodl o tom v srpnu Vrchní soud v Praze, který potvrdil lednový verdikt Krajského soud v Plzni.

Znásilňoval devítiletou holčičku, a když křičela a prosila ho, ať ji nechá, reagoval slovy, že už je velká holka a že tatínci to normálně holčičkám dělají. Krajský soud v Plzni ho za to dvakrát potrestal podmínkou, státní zástupce se ale dvakrát odvolal, neboť žádal výrazně přísnější trest. A dosáhl ho. Vrchní soud v Praze v září rozhodl, že Miloslav Ch. (31) z Klatovska stráví šest let za mřížemi.

Dvacet let vězení. Takový trest vyměřil v září Krajský soud v Plzni sedmadvacetiletému Lukáši Nováčkovi z Karlovarska, který se měl podle obžaloby před šesti lety aktivně zapojit do bojů na východní Ukrajině, když stál na straně separatistů.

Čtyřnásobná matka Denisa O. (25) stráví ve vězení devět let za to, že podle obžaloby uchopila v srpnu 2020 v azylovém domě v Rokycanech do rukou svého pětiměsíčního synka Tomáše a dvakrát s ním silně udeřila o pevnou podložku, zřejmě zeď. Chlapeček utrpěl tak závažná zranění, že ochrnul a oslepl. V září o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který tak potvrdil červnový verdikt Krajského soudu v Plzni.

Denisa O. u soudu.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Jaroslava Dominika Koubová (43) z Rokycanska si podle obžaloby pořídila falešný diplom o absolvování magisterského studia na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni a díky němu pak získala místo na jedné z plzeňských středních škol, kde skutečně čtvrt roku učila. V září ji za to potrestal nepravomocně plzeňský městský soud podmínkou a pokutou.

Krajský soud v Plzni poslal v říjnu za mříže Markétu V. (27) z Plzeňska, která si podle obžaloby udělala sexuální hračku z malého syna svého partnera. Dítě měla sado-masochisticky znásilňovat a týrat. Pracovnice ve zdravotnictví podle obžaloby chlapce narozeného v létě 2013 zavírala od roku 2017 do června 2020 opakovaně do kumbálu, kde ho nechala tak dlouho, až se pokálel a pomočil, pak vše musel uklidit. Dále mu lepící páskou zalepila oči a pusu, přivázala ho k posteli, balila ho do černého gumového pytle, dávala mu do pusy tzv. Venušiny kuličky, na hlavu plynovou masku, měla ho i škrtit či polévat studenou vodou. Také jej měla osahávat na přirození a do análního otvoru mu zasouvat neznámý předmět.

Sedm let bude plzeňský rodák O. P. (54) dýchat vzduch cezený mřížemi za to, že roky znásilňoval svoje dvě dcery, z nichž jedna je mentálně postižená. Dívkám nic nebyl platný pláč a prosby, ať je nechá. O verdiktu v říjnu rozhodl Vrchní soud v Praze, jenž potvrdil verdikt KS Plzeň.

Na 10 měsíců, které mu podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho a půl roku, snížil v říjnu odvolací Krajský soud v Plzni trest exposlanci Jaroslavu Škárkovi (50) za jeho nenávistné komentáře na adresu předčasně narozených dětí, které označil za zrůdy, mentálně postižených osob či neziskových organizací.

S podmínkou odešel v říjnu od plzeňského městského soudu bývalý hokejový juniorský reprezentant Patrik Marcel (27). Hráč prvoligových Litoměřic, který oblékal v minulosti i dres extraligové Plzně, byl spolu s bývalým hokejistou Tomášem Andrlíkem a dalším kamarádem Jakubem Hlaváčem potrestán za vykřikování nacistických hesel a zbití několika lidí v restauraci.

Vrchní soud v Praze potvrdil v listopadu verdikt Krajského soudu Plzeň a rozhodl tak o tom, že v 69 letech půjde Hana Rettová z Chebu za mříže na pět let za to, že devatenáctiměsíčnímu vietnamskému dítěti způsobila tak vážné zranění, že vedlo k jeho smrti. Žena podle obžaloby odkopla jedno z vietnamských dětí, která hlídala. Devatenáctiměsíční chlapec za několik dní v nemocnici zemřel na následky pádu, který mu způsobil rozsáhlé poškození mozku.

Hana Rettová u soudu.Zdroj: Deník/Barbora Hájková

Podmínkou a zákazem činnosti potrestal v listopadu domažlický okresní soud primáře dětského oddělení tamní nemocnice Františka Zahálku (68) za smrt patnáctiměsíčního chlapečka. Lékař dítěti, které pozřelo syrové fazole, podal v březnu 2020 silně koncentrovaný solný roztok. Batole následně zemřelo. Rozsudek není pravomocný.

Bývalý elitní policista Josef Doucha, který se podílel i na dopadení spartakiádního vraha Straky a který je dnes advokátem, a soudce Okresního soudu Chomutov Ivan Novák budou muset svléci své taláry. Rozhodl o tom v listopadu Krajský soud v Plzni, který oba muže potrestal podmínkami za to, že soudce instruoval advokáta, jak má postupovat, aby byl propuštěn z vězení jeho klient, kontroverzní milionář Tomáš Malina.

O dva roky, na 17 let, snížil v listopadu Vrchní soud v Praze trest pro Miroslava Kumberu (61), který na Sokolovsku zastřelil svoji o pětadvacet let mladší přítelkyni a jejího údajného milence. Jak konstatoval předseda plzeňského senátu Jan Špeta, obžalovaný muže se ženou doslova popravil. Každého dvěma střelnými ranami.

Čeněk Pazderka, který připravil o peníze bývalé fotbalové reprezentanty Davida Limberského a Vladimíra Daridu, jimž sliboval zisk z prodejů aut, stráví sedm let za mřížemi. V prosinci o tom rozhodl Vrchní soud v Praze, který potvrdil červencový rozsudek Krajského soudu v Plzni. Obžalovaný musí Limberskému nahradit škodu ve výši 5 449 000 Kč a Daridovi ve výši 800 000 Kč.

Běloruska Alena S. (38) se opila se až do deliria a pak se v bytě v Plzni rozhodla zabít svoji čtyřletou dceru. Pořezala ji na krku a na rukou. Následně ublížila i sobě. Naštěstí sousedka, která slyšela křik, přivolala včas pomoc, a tak obě přežily. Podle soudních znalkyň z oboru psychiatrie žena dlouhodobě nadužívala alkohol v takové míře, že si v osudný den přivodila delirium, a tak nebyla schopna rozpoznat nebezpečnost svého jednání a ovládat ho. Nebyla proto souzena za pokus vraždy, ale „jen“ za opilství. Dostala podmínku a zároveň jí Krajský soud Plzeň nařídil ochranné ústavní protialkoholní léčení.