Až na tři roky ve vězení může skončit třicetiletá žena ze Sokolova, která podnikala na internetu.

Obviněná žena od prosince roku 2016 do listopadu roku 2017 na sociální síti neoprávněně a opakovaně pořádala na 400 hazardních her, tzv. dipování. Při hrách přijala téměř 4 tisíce plateb za losy. Celková hodnota losů vždy převyšovala hodnotu výhry. Provozovala hazardní hry za účelem zisku, aniž by k tomu měla oprávnění. Dále na sociální síti dlouhodobě a za účelem dosažení zisku prodávala zboží za 880 tisíc korun, i když neměla živnostenské oprávnění. Je obviněna z neoprávněného provozování hazardní hry a neoprávněného podnikání.