Čtyřiadvacetiletý Michael Trnka se svým známým Erikem Gážim přijel 1. února před půlnocí na ubytovnu v Buchenwaldské ulici v Karlových Varech za Milanem Bajgerem, jehož podezíral z krádeže kola. „Michael Trnka do Bajgera ve dveřích strčil a zeptal se ho, kde je jeho kolo. Bajger následně vzal do ruky kuchyňský nůž a aniž by byl ohrožován, bodl jej do oblasti zad. Trnkovi způsobil bodnou ránu velikosti centimetr a půl,“ uvedl státní zástupce Martin Rykl. Oba muži po útoku vyběhli na ulici. Zraněného Trnku poté záchranná služba převezla na chirurgii do Karlovarské krajské nemocnice, kde následujíc den podepsal revers a odjel domů do Chodova na Sokolovsku.