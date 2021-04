Při pátečním projednávání před soudem přišla s útočníky i jejich rodina. Napadeného záchranáře též přišli podpořit jeho blízcí a kamarádi. Soudce Vít Kastl rozhodl, že z líčení vyloučí veřejnost.

Státní zástupce podal obžalobu na obviněné Róberta Pohlodko, Viliama Gábora, které viní ze zločinu těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečinu výtržnictví. Lukáše Cínu viní z přečinu ublížení na zdraví a výtržnictví. Pohlodkovi navrhuje státní zástupce udělit trest 40 měsíců odnětí svobody, Gáborovi 32 a Cínovi 18 měsíců.

Při pátečním líčení za zavřenými dveřmi, byli vyslechnuti všichni obvinění i poškozený. "Útočníci přišli v pátek s tím, že by se mi rádi omluvili. V soudní síni jsme jim řekl, že jejich omluvu nepřijímám. Nebyli schopni se mi omluvit deset měsíců a vzpomněli si až u soudu," řekl poškozený záchranář. Líčení bude pokračovat výslechy svědků, popřípadě soudních znalců.

Incident se stal 14. června 2020 kolem 00.20 hodin. Obviněný Lukáš Cína uvedl, že poškozeného napadl ranou pěstí do obličeje a ten upadl na zem. Poté šel podle slov opodál a už jen pozoroval jak mu zbylí dva obvinění kopou do hlavy. Křičel prý na ně, ať toho nechají. Zároveň při výpovědi na polici potvrdil, že viděl jak Gábor poškozeného, když ležel na zemi, několikrát kopl do hlavy. Stejně si prý počínal i Pohlodko. Cína zároveň uvedl, že spoluobviněný Gábor byl jako utržený z řetězu. Po příjezdu policie druhý den se Cína k činu doznal.

Jeho komplici, kteří vedli poškozenému brutální zákrok na hlavu, také na policii útok přiznali, ale zároveň tvrdili, že nebyl takového rozsahu. Poškozený Petr G. byl v pracovní neschopnosti zhruba tři týdny. Měl problémy s přijímáním stravy, bolestmi hlavy, úst, rukou, trpěl závratěmi.

"Je to hrozné, že se něco podobného může v dnešní době stát. A zrovna Petrovi, který prakticky celý život pomáhá zachraňovat životy druhým. Jsem pro co nejpřísnější potrestání útočníků," říká Tomáš Poledňák z Kraslic. Případ zvedl ve městě vlnu negativních emocí v Kraslicích. Lidé přišli na zasedání zastupitelů a žádali, aby město spolu s policií situaci okamžitě řešili. Reagovali tak na několik incidentů, při kterých sociálně nepřizpůsobiví občané napadají bezdůvodně ostatní. Trpělivost lidem došla právě při útoků těchto lidí na šéfa sokolovských záchranářů.

„Nepřeji si, aby se takové události v našem městě děly,“ řekl starosta Kraslic Roman Kotilínek. Ten zároveň nastínil některé kroky, které již s policií podnikli.

Ve městě bylo po incidentu vidět pěší hlídky, některé dokonce i psem. Zvýšený dohled trval několik týdnů, nyní je situace zpět v normálu. Město zase zřizuje bezdoplatkové zóny, kam neposílá jednu ze sociálních dávek, příspěvek na bydlení. Chce tak zabránit přísunu sociálně nepřizpůsobivých do města.

Pro obviněného Cínu si během pátečního přelíčení přijela policejní hlídka a jakmile vyšel ze soudní síně, odvezla ho na oddělení s tím, že má u nich nějaké resty. Soudní líčení bude pokračovat v červnu.