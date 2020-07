Černou ovcí rodiny je bezesporu třiatřicetiletý muž z Kraslic. Během měsíce okradl své příbuzné o téměř 60 tisíc korun.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

„Do několika bytových jednotek měl podezřelý přístup a do bytu, kam přístup neměl, násilně vnikl,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. „Ten měl celý prohledat a poté se do něj několikrát vrátit a odcizit z něj téměř vše, co našel. Měl vzít několik kusů hudebních nástrojů, osušky, porcelánové výrobky, čajové sady, pracovní nářadí či nádobí,“ upřesnil mluvčí. Během návštěv pak odcizil hudební nástroje, šperky a obrazy další ze svých příbuzných. Na triku teď má podezření z přečinů krádež a porušování domovní svobody a hrozí mu až pět let vězení.