Ne zrovna dobře vykročil do života dvacetiletý mladík ze Sokolovska.

Marihuana. Ilustrační foto | Foto: Městská policie Praha

V několika případech totiž prodával drogy a nyní mu za to hrozí až deset let vězení. Marihuanu neváhal prodat ani pubescentovi mladšímu patnácti let. Policisté mladíka nyní obvinili ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Mladík od dubna 2018 do ledna 2020 prodával marihuanu pravidelně třem lidem. Právě ne ještě patnáctiletému prodal drogu v téměř 70 případech, celkově pak ve 140 případech. Během několika měsíců se tak měl nezákonně obohatit o téměř 15 tisíc korun.