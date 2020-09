„Pervitin měl prodávat od září roku 2018 na různých místech v Karlových Varech a v Chodově nebo také v místě svého bydliště, tedy v malé obci na Karlovarsku,“ uvedla mluvčí policie Eva Valtová.

Drogu podle policie prodal nejméně sedmi osobám téměř v 500 případech nebo ji několikrát poskytl i bezplatně. „Prodejem drog se měl za uvedené období obohatit o téměř 400 tisíc korun,“ informovala mluvčí.

Kriminalisté muže koncem letošního srpna zadrželi a v jeho vozidle při prohlídce našli několik igelitových sáčků s krystalickou látkou, která při provedeném testu vykazovala přítomnost metamfetaminu.

Policisté prodejce obvinili z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.

„Policejní komisař následně podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby. Ten jej akceptoval a soudce Okresního soudu v Karlových Varech muže poslal do vazební věznice,“ dodala mluvčí. Obviněnému muži hrozí až deset let vězení.