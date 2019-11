Až na tři roky do vězení může jít čtyřicetiletý muž ze Sokolova, který nakupoval kalhoty, svetry a další oděvní svršky.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Problém byl v tom, že uvedené věci naházel do tašky, ale k placení se neměl. V prvním případě způsobil škodu zhruba 6 tisíc korun. To mu však nestačilo, na lup se vydal znovu. A narazil. Nejprve na obsluhu obchodu, která ho překvapila při krádeži ve zkušební kabince jednoduchou otázkou, co tam dělá. Muž zpanikařil a dal se na útěk. A tam narazil podruhé, tentokráte do uzavřených dveří. Ty rozbil a utekl. Způsobil škodu ve výši 30 tisíc korun. Policisté mu sdělili podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci.