Při domovních prohlídkách našli policisté nezákonné i zákeřné zbraně a také mnohamilionovou hotovost.

Razie na nelegální obchod se zbraněmi na Sokolovsku. Policie zadržela čtyři muže | Video: pčr

Rozsáhlá policejní akce, které se účastnily desítky policistů a kriminalistů z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje a také Zásahová jednotka z Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, se uskutečnila před pár dny na Sokolovsku a Chebsku. Sokolovští policisté při ní zatkli čtyřčlenný gang, který nelegálně obchodoval se střelnými zbraněmi. Při domovních prohlídkách u nich byly dokonce nalezeny zakázané nebo zákeřné zbraně. Nejstaršímu pachateli je 81 let, dalším je 34, 47 a 57 let, všichni byli obviněni z nedovoleného ozbrojování.

„Výsledkem této akce je zadržení a následné obvinění čtyř navzájem se znajících mužů a zajištění velkého množství zbraní, střeliva či finančních prostředků. Nejmladší z obviněné čtveřice mužů, ačkoliv není držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, měl v několika případech nalézt detektorem kovů různé palné zbraně, které měl následně očistit, případně povrchově upravit a ponechat si je. Jednat se mělo o zbraně střelbyschopné spadající do kategorie, které může nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit pouze držitel zbrojního průkazu a jen na základě povolení,“ vysvětluje mluvčí policie Jakub Kopřiva.

Kraslice chtějí vyšší daň u problémových domů. Diskriminace, říkají majitelé

Také sedmačtyřicetiletý obviněný muž nebyl držitelem zbrojního průkazu nebo zbrojní licence a také on měl v několika případech opatřit různé palné zbraně nebo dlouhé kombinované víceranové palné zbraně bez označení výrobce a modelu, které následně přechovával. „Jednalo se o neregistrované zbraně spadající do kategorie, které může nabývat do vlastnictví a držet pouze držitel zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Další z obviněných, sedmapadesátiletý muž, měl v několika případech prodat pětašedesátiletému muži, který již byl dříve taktéž kriminalisty obviněn, několik různých druhů zbraní, konkrétně například opakovací pušku včetně zásobníku a zaměřovacího dalekohledu, samopal, samonabíjecí pistoli či třeba krátkou jednorannou zbraň. Žádná z těchto zbraní nebyla řádně registrována. Jeden ze samopalů navíc spadal do kategorie zbraní zakázaných a lze ho nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit pouze v případě, že Policie České republiky k nabytí zbraně uloží výjimku, což se ovšem v tomto případě nestalo,“ upozorňuje mluvčí policie.

Pětašedesátiletému muži měl podle Kopřivy jeden z druhů samopalu prodat i obviněný jednaosmdesátiletý senior. „Také v tomto případě se mělo jednat o zbraň spadající do kategorie zbraní zakázaných a k jejímu nabytí musí být učiněna výjimka, což se ovšem nestalo,“ konstatuje mluvčí Kopřiva.

U čtveřice obviněných provedla policie domovní prohlídku, prohlídku jiných prostor či pozemků. „Jednalo se o několik prostorově velmi rozsáhlých objektů, prohlídky trvaly tři dny. Během nich policisté zajistili finanční prostředky ve výši několika milionů korun, několik mobilních telefonů a počítačů, stovky různých zbraní, několik desítek tisíc různého druhů střeliva či třeba takzvanou střílející tužku, která je považována za zbraň zákeřnou,“ dodává policejní mluvčí s tím, že po provedených úkonech byli muži propuštěni a jejich trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Pachatelům ve věku 34 a 47 hrozí v případě prokázání viny trest odnětí svobody až na dva roky, dvojici starších mužů pak odnětí svobody v délce trvání maximálně pěti let.