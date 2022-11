Obviněný muž se měl od druhé poloviny května do první poloviny října letošního roku v Aši dopustit nejméně čtyř krádeží. „Na konci května letošního roku měl vstoupit na jeden z pozemků. Následně měl pootevřeným oknem vniknout do garáže, která se na pozemku nacházela. Z té měl odcizit jízdní kola. Dále se dostal do chodby domu, ze které odcizil svazek klíčů,“ uvedl policejní mluvčí Jan Bílek.

K další krádeži se muž vydal v první polovině července letošního roku, kdy měl z jednoho z domů odcizit elektroniku a platební kartu, kterou měl ještě ten den použít k několika platbám. Zhruba čtrnáct dní poté měl vniknout do jedné prodejny v Aši, odkud si měl odnést hotovost a dárkové poukazy.

Při poslední krádeži si pak měl za cíl v první polovině října vybrat zaparkované nákladní auto, z něhož odcizil platební kartu, tašku, osobní doklady a dva mobilní telefony.

Svým jednáním měl obviněný muž způsobit škodu přibližně 205 tisíc korun. „V případě prokázání viny muži hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, neboť byl v minulosti za krádeže už pravomocně odsouzen,“ dodal Bílek.