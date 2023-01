Mladík z Chebska, jehož jméno ani tvář nemůže redakce zveřejnit, cílil na slečny mladší 15 let. Jeho první obětí byla podle obžaloby dívka, jíž začal v době, kdy jí bylo 13 let, posílat snímky svého přirození a popisoval jí, jakým způsobem by ji orálně uspokojoval a vykonal na ní soulož. Tuto „korespondenci“ jí zasílal zhruba po dobu jednoho roku.

Ještě dál pak zašel v případě jiné školačky mladší 15 let. Té taktéž posílal snímky své pohlavního údu s nevhodnými sexuálními komentáři, a to zhruba po dobu půl roku. Pak se odhodlal i k fyzickému kontaktu. Navštívil ji u ní doma a donutil ji pohrůžkami, aby ho pustila dovnitř. „Začal ji hladit po stehnech, čemuž se poškozená bránila odstrkáváním jeho rukou, poté ji přitáhl blíže k sobě, začal jí roztahovat nohy, vzal ji za ruku a dal ji přes oblečení na svůj ztopořený penis a říkal, že tohle bude mít v sobě,“ popsala v obžalobě státní zástupkyně. Dodala, že ho dívka odstrkávala a že ji zachránil její přítel, jemuž tajně poslala SMS s prosbou o pomoc.

Třetí mladíkovou obětí byla 14letá dívka. „V úmyslu sexuálně se uspokojit chytil nezletilou za boky, posadil si ji na klín a přestože mu opakovaně říkala, aby toho nechal, proti její vůli a přes její nesouhlas ji osahával a jednání zanechal až ve chvíli, kdy mu dala facku a odešla,“ řekla státní zástupkyně.

Obžalovaný vinu odmítl. „Nikdy bych žádné z nich neublížil ani ji neznásilnil. Co se týče těch fotografií, tak to bylo oboustranné, i ony mi posílaly vyzývavé fotky. Jsem si ale vědom, že jsem jim snímky neměl posílat. Je mi to líto,“ řekl mladík krajskému soudu.

Tomáš H. u krajského soudu.Zdroj: Deník/Milan Kilián

Za znásilnění a další trestné činy mu hrozilo pět až dvanáct let vězení. Státní zástupkyně navrhla trest při spodní hranici sazby, i to ale bylo podle senátu v čele se soudcem Tomášem Mahrem příliš. Obžalovanému uložil tříletý trest, podmíněně odložený na zkušební dobu pěti let, přičemž po celou dobu bude pod dohledem probačního úředníka. Musí se také podrobit sexuologickému ochrannému léčení ambulantní formou. Jedné z dívek, pro niž zmocněnec požadoval odškodné ve výši milion korun, přiřkl soud částku 35 tisíc Kč. „Trest v rozpětí 5 až 12 let by byl příliš přísný,“ uvedl soudce Mahr, podle něhož obžalovanému polehčuje mimo jiné to, že skutky nebyly tak závažné, že se dobrovolně začal léčit nebo že byla snížena jeho příčetnost.

Případ nyní řešil odvolací Vrchní soud Praha, jenž také došel k závěru, že byly splněny podmínky pro snížení trestu odnětí svobody pod dolní hranici trestní sazby a trest tak ponechal v původní podobě. „Odvolání poškozené odvolací soud zamítl,“ uzavřela mluvčí VS Praha Kateřina Kolářová.