Před jedenácti lety usmýkali na Chebsku přivázaného muže za autem. Do vazby šli díky utajenému svědkovi až loni.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Martin Divíšek

Krajský soud v Plzni stále projednává téměř jedenáct let starou vraždu, která se odehrála v obci Podhradí na Chebsku. Bývalý policista z Aše Tomáš Novotný se svým známým Alešem Šeptákem měl mučit a zavraždit mladého muže. Důvodem měla být žárlivost. V případu je stále dost nejasností a jeho uzavření komplikuje i to, že po tak dlouhé době je těžké najít nové důkazy. Soud se případem začal zabývat, protože se po deseti letech přihlásil utajený svědek, který podrobně popsal, co se tehdy stalo. Na základě toho včera u soudu mimo jiné vypovídal i policista, který svědka vyslýchal a psal protokoly. „V roce 2010 volal na linku 158 neznámý člověk, že má nějaké informace k případu, mluvil s policistou, co byl zrovna ve službě. Znovu se nám s ním spojit nepodařilo. Až v roce 2017, když se ozval nynější svědek, který vystupuje pod jiným jménem, jsme zjistili, že to může být stejná osoba,“ řekl policista Tomáš K. Utajený svědek ale letos v červnu přiznal, že to byl on, kdo před lety volal, ale nikdo se mu už neozval, tak si myslel, že je případ uzavřený. Na dotaz předsedy soudu Tomáše Boučka, co svědek v roce 2010 vypověděl, odmítl policista odpovědět kvůli bezpečnosti svědka s tím, že tyto informace nejsou ani ve spisové dokumentaci a soudu je poskytne zvlášť.