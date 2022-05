Markéta V., která pracuje ve zdravotnictví, podle obžaloby sado-masochisticky týrala a znásilňovala syna svého partnera z jeho předchozího vztahu, když byl u nich na víkendovém pobytu. Chlapce narozeného v létě 2013 zavírala podle obžaloby od roku 2017 do června 2020 opakovaně do kumbálu, kde ho nechala tak dlouho, až se pokálel a pomočil, pak vše musel uklidit. Dále mu lepící páskou zalepila oči a pusu, přivázala ho k posteli, balila ho do černého gumového pytle, dávala mu do pusy tzv. Venušiny kuličky, na hlavu plynovou masku, měla ho i škrtit či polévat studenou vodou. Také jej podle státního zástupce Martina Rykla měla osahávat na přirození a do análního otvoru mu zasouvat neznámý předmět.

Chlapec se s tím svěřil babičce a ta to spolu s maminkou dítěte oznámila policii.

Obžalovaná vše popřela, přiznala jen, že pořídila snímky, kde je dítě zabaleno v černém pytli, má v ústech Venušiny kuličky a podobně. „Než abych ho bila, chtěla jsem ho zklidnit. Měla to být forma trestu, dnes už vím, že špatná,“ řekla. Fotky prý pořídila, kdyby chlapec opět zlobil.

Podle známého sexuologa Petra Weisse nebyla u obžalované zjištěna žádná duševní porucha ani žádná sexuální deviace.

Soudní znalkyně Karolína Malá, která posuzovala poškozeného chlapce, uvedla, že je věrohodný. Nemohl být podle ní naveden žádnou osobou, neboť by si vzhledem k věku nebyl schopen tyto věci zapamatovat a takto obšírně je reprodukovat.

Krajský soud v Plzni vloni v říjnu potrestal Markétu V. pětiletým nepodmíněným trestem. Následovalo odvolání k Vrchnímu soudu v Praze, který původní rozsudek zrušil a případ vrátil k projednání zpět do Plzně. Požadoval např. vypracování znaleckého posudku z oboru psychiatrie, zda dítě netrpí posttraumatickou stresovou poruchou. Soudní znalec ale řekl, že by nebylo vhodné dítě traumatizovat připomínáním toho, co prožilo, a krajský soud to akceptoval. To se nelíbilo obhájcům obžalované, kteří žádali navíc výslech chlapce přímo v soudní síni či revizní posudek na jeho věrohodnost. Soud ale vše zamítl a vynesl nový rozsudek, kde původní trest zmírnil na 4,5 roku, tedy pod zákonnou hranici trestní sazby. Poškozenému zároveň přiznal nemajetkovou újmu ve výši 250 tisíc korun, jeho matce 50 tisíc korun. „K žádné zásadní změně důkazní situace nedošlo. Soud ale vzal v potaz, že obžalovaná nebyla dosud trestána a má ve své péči nezletilé dítě,“ odůvodnil snížení trestu předseda senátu Tomáš Mahr, podle něhož roli hrálo i to, že týrání bylo ze zločinu překvalifikováno na přečin a je tam tak nižší sazba.