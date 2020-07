Pro krádež a poškození cizí věci stíhá policie osmatřicetiletého muže ze Sokolova.

V červnu poničil plechová vrata do řadové garáže v Sokolově, když se do ní dostal, odcizil z ní motocykl i s doklady. „Odcizený motocykl byl nepoškozený nalezen o několik dní později poblíž zahrádkářské kolonie v Sokolově,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Později muž vnikl po poškození zámku do další garáže, kde ze zaparkovaného automobilu sebral autokameru, televizor či sportovní tašku. Způsobil škodu za téměř 15 tisíc korun. „Policisté se případem začali okamžitě zabývat a po několika dnech muže, který se krádeží dopustil opakovaně, zadrželi,“ zdůraznil mluvčí. Okresní soud v Sokolově už muže odsoudil k trestu odnětí svobody na 30 měsíců.