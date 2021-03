Kauza se táhla od roku 2015. Podle státního zástupce měli starosta Dalibor Blažek a ašský radní Jiří Červenka pomoci ašskému kasinu, které provozuje Development West, získat nižší cenu za nájem pozemku. Za to pak měli obdržet úplatek dvě stě tisíc korun jako sponzorský dar pro cyklistický klub v Lounech.

Sponzorský dar měl klub využít k nákupu závodního kola pro starostova syna, který v té době za tento klub jezdil. „Kauza mého údajného přijetí úplatku v podobě vypůjčeného oddílového kola pro syna mi vzala šest let života. A nejen mně, velice citelně dopadla na moji rodinu, manželku i děti,“ uvedl starosta Aše Dalibor Blažek. Podle jeho slov šlo o kauzu bez jediného důkazu, postavenou jen na vystříhaných odposleších, které ani nebyly nařízené na jeho osobu. V pozadí celého procesu vidí politický útok. „Před jakýmikoli volbami to na mě vytáhli, že jsem korupčník,“ sdělil. „Bohužel jsme se ocitli v situaci, do které se může dostat jakýkoli politik, jakákoli veřejná osoba. Mnoho lidí, které jsem se snažil získat pro komunální politiku, mi na základě mého případu řeklo, že nemají zapotřebí, aby na ně někdo podával trestní oznámení.“ Jednu pozitivní věc ale na dlouholeté kauze vidí. „V Aši na radnici pracuji dlouho, lidé, kteří mě znají, těmto obviněním neuvěřili. Ta důvěra pro mě byla nejvíc. Mohl jsem se tak dál věnovat své práci. Podrželi mě lidé, ale i novináři, kteří o této kauze informovali objektivně,“ uvedl. Pro Dalibora Blažka ale celá věc nekončí. Chce se domáhat spravedlnosti v podobě náhrady nákladů a očištění jména.