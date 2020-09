Škodu za téměř 130 tisíc korun napáchali krádežemi tři muži ve věku 22, 31 a 32 let. Jednatřicetiletý muž přijel na konci června v noci společně s dvaatřicetiletým na čerpací stanici na Sokolovsku.

Ilustrační foto | Foto: archiv Deníku

Poničili tam mincový vysavač a odcizili z něj peníze. O dva týdny později dvaatřicetiletý muž přijel s dvaadvacetiletým na parkoviště v obci na Sokolovsku. Vnikli do odstaveného automobilu a po namontování přivezené spínací skříňky a autobaterie s ním odjeli. Starší z dvojice vozidlo prodal. V dalším případě jednatřicetiletý muž společně s dvaatřicetiletým 4. září vnikli v obci na Sokolovsku do zaparkovaného nákladního vozu, ze kterého si odnesli ruční nářadí, elektrické kabely a pracovní oblečení. Policisté všechny tři stíhají pro krádež. „Muže ve věku 31 a 32 let ještě obvinili z poškození cizí věci a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání,“ uvedl mluvčí policie Jakub Kopřiva. Dodal, že dvaatřicetiletý muž byl pravomocně odsouzen a soudce Okresního soudu v Karlových Varech mu uložil nepodmíněný trest odnětí svobody. Policisté ho eskortovali přímo do věznice. Mužům ve věku 22 a 31 let hrozí vězení až na dva roky.