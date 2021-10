Ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinů týrání osoby žijící ve společném obydlí, omezování osobní svobody a porušování domovní svobody obvinili sokolovští kriminalisté třiadvacetiletého muže ze Sokolova, který měl od dubna do poloviny října letošního roku bezdůvodně fyzicky napadat svou čtyřiadvacetiletou družku. Zároveň jí měl zakazovat vycházet z bytu, ve kterém společně žili, a také jí měl urážet vulgárními nadávkami.

"V květnu letošního roku měl obviněný muž po předchozí slovní rozepři ženou fyzicky napadnout několika údery do oblasti hlavy. Poté jí měl podezřívat z nevěry a opět jí fyzicky napadnout," přidal detaily policejní mluvčí Jakub Kopřiva. "V červnu měl ženu také několikrát udeřit do oblasti hlavy, přitom jí vulgárně urážet a následně se měl před ní sebepoškozovat. Muž se měl pořezat na ruce a do ran si vlévat čisticí prostředek. Když mu žena sdělila, že jeho agresivní chování oznámí na policii, tak jí měl vyhrožovat usmrcením."

V září měl ženu po předchozím sporu opět několikrát udeřit do oblasti obličeje. Když chtěla žena z bytu odejít, tak jí měl znovu fyzicky napadnout a navíc jí rozřezat bundu nožem.

Přes zákaz soudu ženu obtěžoval dál

Po červnovém útoku, kdy žena vyhledala lékařské ošetření a byla jí vystavena pracovní neschopnost, vše oznámila na policii. Policisté se případem zabývali a muž byl navíc vykázán ze společného obydlí a usnesením Okresního soudu v Sokolově mu bylo zakázáno setkávat se a kontaktovat čtyřiadvacetiletou ženu. I přesto se ovšem muž snažil ženu několikrát kontaktovat a v jednom případě dokonce poničil vstupní dveře a vstoupil do bytové jednotky.

"V pátek 15. října se měl obviněný muž dožadovat v dopoledních hodinách vstupu do bytu. Žena mu dveře neotevřela, tak je měl muž poničit a do bytu vstoupit," vyjmenovává další prohřešky mluvčí. "Poté po ní měl požadovat, aby mu půjčila mobilní telefon, což žena odmítla a několikrát ho vyzvala, aby odešel. Obviněný jí měl začít vulgárně nadávat a silou se jí snažit vytrhnout mobilní telefon. To se mu po chvíli podařilo a následně měl ženu udeřit rukou do obličeje a poté jí chytit oběma rukama pod krkem. Jejich spor měl pokračovat na chodbě domu. Žena měla po chvíli začít křičet a muž měl i s jejím mobilním telefonem z místa utéct."

Čtyřiatřicetiletá sousedka na muže přivolala policejní hlídku, té se podařilo ho zadržet po necelých šesti hodinách. "Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k vydání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který jej akceptoval. Na základě rozhodnutí soudu byl muž vzat do vazby," uzavírá Jakub Kopřiva s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na deset let.