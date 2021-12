Unikátní projekt. Dávné vrahy má pomoci dopadnout kalendář pro vězně

Zhruba čtyřicetiletý muž zanedbaného zevnějšku zavraždil 29. července 2006 nožem prodavačku v obchodě s textilem ve Kdyni na Domažlicku. Mrtvý novorozenec byl 2. června 2012 nalezen v příkopu mezi obcemi Kraslice a Rotava na Sokolovsku. Analýza DNA prokázala, že od stejné matky pochází novorozeně, které bylo v lednu 2011 nalezeno mrtvé v Německu. To jsou dva z policejních pomníčků, které by kriminalisté po letech rádi rozlouskli. Úřad služby kriminální policie a vyšetřování k tomu zvolil netradiční cestu - kalendář nevyřešených případů, který byl distribuován do všech českých věznic, aby se s případy seznámili odsouzení. A případně pomohli s objasněním.

Kalendář s nevyřešenými případy, který byl distribuován do všech českých věznic. | Foto: Vězeňská služba ČR

Policejní prezidium ČR se inspirovalo v zahraničí. Velmi úspěšný byl tento nápad v Nizozemí. V USA se zase vězňům každoročně rozdávají karty s neobjasněnými případy. V Česku se kalendáře pro rok 2022 dostanou k téměř 19 tisícům vězňů napříč celou republikou. Každý měsíc se v kalendáři objeví dva neobjasněné případy trestné činnosti násilného charakteru, u kterých jsou popsány i detaily. Policie doufá, že odsouzení některé z případů rozpoznají nebo budou znát jiné osoby, které mají s případy nějakou spojitost. „Ředitelé věznic byli instruováni, aby byly kalendáře umístěny do prostor, kde se pohybují vězněné osoby, i do prostor, ve kterých se shromažďují příchozí osoby, jako jsou čekárny návštěv či vstupy,“ informovala ředitelka odboru kontroly generálního ředitelství Vězeňské služby ČR Jitka Stloukalová. „Budeme doufat, že i v prostředí českých věznic budou získány poznatky, které přispějí k vyřešení dosud neobjasněných případů,“ dodala. Roubal nosil v botě nůž, oběti prý házel prasatům. Deník šel po jeho stopách Kalendáře již mají i ve známé věznici na plzeňských Borech. Jsou tam vyvěšeny ve všech společenských místnostech, takže k nim mají přístup všichni. „Fronty se na kalendáře nestojí, ale odsouzené zajímají, seznamují se s případy,“ uvedl zástupce ředitele Věznice Plzeň Martin Černý s tím, že na Borech zatím nebyly zaznamenány žádné poznatky k vyřešení případů. Podle Jakuba Vinčálka z policejního prezidia je ale příliš brzy, kalendáře byly teprve distribuovány a jsou až na příští rok. Pokud se osvědčí, mohl by vyjít příští rok kalendář s dalšími případy. „Chtěli bychom, bude záležet na výsledcích zhruba v 1. pololetí roku 2022,“ uzavřel Vinčálek.

