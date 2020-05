„V sobotu 2. května letošního roku měl obviněný muž popíjet alkoholické nápoje s třiačtyřicetiletou ženou, se kterou společně obýval byt v jedné menší obci na Sokolovsku,“ informoval mluvčí policie Jakub Kopřiva. Odpoledne pak mezi nimi došlo ke slovní rozepři, po níž muž ženu fyzicky napadl.

„Několikrát ji měl udeřit do oblasti obličeje a svého agresivního jednání měl zanechat, až když se už ležící žena přestala hýbat,“ popsal mluvčí. Sám potom ženě zavolal záchrannou službu, která ji odvezla ve velmi vážném stavu do sokolovské nemocnice. Policisté muže večer zadrželi. „Policejní vrchní komisař podal podnět státnímu zástupci k vydání návrhu na vzetí obviněného muže do vazby, avšak soudce neshledal vazební důvody, a vyšetřování tak probíhá na svobodě. V případě prokázání viny hrozí muži trest odnětí svobody až na 18 let,“ dodal mluvčí Kopřiva.