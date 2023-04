Dlouhodobé užívání pervitinu pomůže vrahovi těhotné ženy k mírnějšímu trestu

Liška soudu řekl, že s Milanem U. byli zhruba šest let sousedé. Liška se pak po rozchodu odstěhoval od manželky a od dvou dětí. V bytě dodnes bydlí jeho dcera, kterou šel v osudný den navštívit. „Byl tam i můj syn s přítelkyní. Řekli mi, že zase měli konflikt se sousedem. Nebylo to poprvé, on byl slovně dost agresivní, měl problémy s alkoholem a hrál bedny. Tak jsem za ním šel, že si to vyříkáme,“ uvedl Liška, který byl tehdy po operaci lokte. Když mu soused otevřel, začal na něj Liška křičet a nakonec mu řekl, že vše oznámí na policii. „Se slovy na to nemáš, mě udeřil pěstí do levého ramene. Chytil mě pod krkem a natlačil na hranu výtahu. Snažil jsem se ho odtlačit, křičel jsem, ať mě pustí. Bolelo mě to, měl jsem strach. Vytáhl jsem z pouzdra na opasku nůž, který běžně nosím, a dvakrát jsem ho bodl,“ přiznal Liška s tím, že vůbec netušil, zda nůž pronikl i do těla nebo jen do oděvu. „Po druhém bodnutí, na které nereagoval a pořád mě držel, přiběhl můj syn a oddělil nás. On pak odešel domů. Neviděl jsem na něm žádné zranění, krev nebyla ani na noži,“ popsal s obžalovaný s tím, že se o stav zraněného nezajímal. „Je mi líto, že došlo k jeho úmrtí, ale stalo se to pod tíhou okolností,“ prohlásil.

Po skončení prvního líčení řekl Deníku bratr mrtvého Petr U., který byl spolu s dalšími pozůstalými přítomen v soudní síni, že zavražděný byl úplně jiný, než jak ho obžalovaný vylíčil. „Bral léky, alkohol nepil. Denně chodil čtyřicet let do práce. Naopak on s nimi měl 18 let problémy, ten byt je feťácké doupě. Problémy tam byly na denním pořádku, ve dne v noci, na chodbě se válely odpadky,“ prohlásil bratr zavražděného.

Po provedení všech důkazů došel soud k závěru, že je Liška vinen. „Obžalovaný byl uznán vinným ze spáchání zločinu vraždy a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 10 let se zařazením do věznice s ostrahou a trest propadnutí věci – kapesního nože,“ uvedla mluvčí soudu Jana Rubášová. Verdikt není pravomocný, státní zástupce i obžalovaný si ponechali lhůtu pro podání odvolání.