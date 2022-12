"Na tísňové lince 158 jsme přijali oznámení od dvou dívek ze Sokolova, které měl nezávisle na sobě obtěžovat jim neznámý muž. Dívky měl oslovit a přitom držet v ruce své přirození a masturbovat," přiblížil, co se dělo, policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Obě dívky okamžitě utekly. "V obou případech se měl muž za nimi vydat a přitom se je snažit osahávat na různých částech těla. Obě dívky před mužem zaběhly do panelového domu v Sokolově."

Muž podobným způsobem stačil do večerní 19. hodiny obtěžovat ještě dvě další dívky. "Za devatenáctiletou dívkou měl vběhnout do panelového domu a i v tomto případě jí začít osahávat přes kalhoty na intimních místech. Poté, co dívka začala hlasitě volat o pomoc, tak muž svého jednání zanechal a z domu utekl."

Další dívka, před kterou masturboval, před mužem také začala utíkat, na zledovatělém chodníku ale podklouzla a upadla. Muž ji začal na zemi osahávat, jí se ovšem podařilo několikrát ho udeřit do hlavy, načež muž z místa utekl.

Ledovka v kraji: Rozbité hlavy. Záchranka bude mít zřejmě rekord ve výjezdech

"Policisté z obvodního oddělení ve spolupráci s kriminalisty se přijatým oznámením začali okamžitě zabývat. Následně obě dívky vyslechli a zajistili kamerové záznamy, zachycující mimo jiné osobu pachatele. Během několika desítek minut policisté znali totožnost muže, který měl v ulicích Sokolova dívky obtěžovat. Po tomto muži následně v Sokolově a přilehlém okolí pátralo několik policejních hlídek, kriminalistů a zapojen byl také policejní psovod se služebním psem," popsal policejní mluvčí. "Osmatřicetiletého podezřelého muže, který se po svém jednání skrýval, policisté zadrželi dnes, tedy v úterý 20. prosince, krátce před polednem."

Sokolovští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu znásilnění ve stádiu pokusu, zločinu pohlavního zneužití a přečinu výtržnictví.