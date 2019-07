Dalším otřesným případem, kdy válka o malé dítě přerostla v osočování ze sexuálního zneužívání, navíc až neuvěřitelných rozměrů, se nyní zabývají policisté v západních Čechách.

Bitva rodičů o děti se stále častěji stává válkou, v níž se používají i ty nejzákeřnější zbraně. Mezi ně patří obvinění ze sexuálního zneužívání. Pro dotyčného je často doslova očistcem, neboť si v následujících měsících projde policejním vyšetřováním a někdy i hodně ponižujícími úkony. Právě s tímto obviněním nyní přišel 52letý J. R. ze Sokolovska. Tvrdí, že na Klatovsku byl zneužíván jeho malý syn, a to nevlastním bratrem, jenž byl sám předtím zneužíván svou matkou.

J. R. žil sedm let se ženou z Klatovska, s níž má pětiletého syna. Před čtyřmi měsíci se rozešli a od té doby o potomka tvrdě bojují.

J. R., který nechce syna ženě vydat, neboť ho dle svých slov chrání. Již v březnu totiž při jednání na klatovské radnici uvedl, že syn by neměl být s matkou. Prý měla v minulosti pohlavní styk se svým otcem, nevlastní matkou a bratrancem. Později podle něj dokonce zneužívala svého syna, a to od jeho 11 let. Nedávno J. R. přišel s dalším obviněním že právě tento mladík nyní zneužívá svého nevlastního brášku. „Syn mi řekl, že jeho nevlastní bratr chce, aby si hrál s jeho přirozením. A je na něm vidět, že se nechová normálně, nenechá na sebe sáhnout. Obrátil jsem se proto na policii v Klatovech,“ řekl Deníku J. R. „Případ nám byl skutečně oznámen, šetříme ho,“ potvrdil Deníku klatovský okresní policejní šéf Jan Myslivec s tím, že nyní nelze sdělit bližší informace. Je ale otázkou, jak vyšetřování dopadne, neboť obvinění družky ze zneužívání jejího syna již policisté vyvrátili a věc dokonce před pár dny doputovala ke klatovskému soudu. „Byl podán návrh na potrestání pro křivé obvinění,“ potvrdila klatovská okresní státní zástupkyně Jiřina Vítovcová. J. R. hrozí až dva roky vězení. „Pokud bych byl odsouzen, podám si odvolání a přivedu svědky. Jsem ochoten podstoupit i detektor lži,“ tvrdí J. R., který odmítá vydat syna jeho matce, ač ona má na něj nárok, a tak se do věci kromě policie nejspíše co nejdříve vloží i soud.

Jen klatovští policisté šetřili v posledních letech čtyři podobné případy. Výsledkem bylo, že obvinění byla křivá a souzen byl oznamovatel.