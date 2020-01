Policisté pátrají po zloději, který loupil na kolečkových bruslích.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Vloupání se dopustil 8. listopadu loňského roku v době od 00:50 do 00:55 hodin, kdy vlezl do prodejny počítačů v Sokolově. Z pokladny odcizil finanční hotovost. Způsobil podle policie škodu téměř 28 tisíc korun.Podle kamerových záznamů se mělo jednat o muže hubené postavy ve věku 20 až 30 let. Na hlavě měl kšiltovku s rovným kšiltem a kapuci. Na sobě měl zimní prošívanou bundu bez potisku se světlými rukávy a na nohou černé kolečkové brusle se světlými tkaničkami. Na bradě měl kratší tmavé vousy.