Chodov – Osmačtyřicetiletý muž z Chodova nasliboval opravu domu v Horním Slavkově.

Ještě předtím si však vyžádal od poškozeného dvě zálohy v celkové výši 60 tisíc korun. Ty však utratil a slíbené dílo neprovedl. Vysloužil si tak od kriminalistů zahájení trestního stíhání a obvinění z přečinu zpronevěra. „Obviněný muž měl slibovat provedení rekonstrukce domu do konce prosince roku 2018. Uzavřel smlouvu o dílo s jednatelem firmy v Horním Slavkově. Na základě této smlouvy mu byla vyplacena finanční záloha ve výši kolem 30 tisíc korun na zapůjčení a koupi stavebního materiálu. To však muži nestačilo a následně mu byly ve dvou případech poskytnuty další zálohy ve výši kolem 30 tisíc korun na zaplacení ubytovaných řemeslníků. K rekonstrukci nedošlo a materiál ani nezakoupil. Celkem tak společnosti způsobil škodu ve výši kolem 60 tisíc korun. Hrozí mu nyní vězení na jeden rok až pět let.