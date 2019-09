Poprvé začala školačka ze Sokolova navštěvovat třetí třídu v roce 2017. Tehdy ve školním roce zameškala přes 700 omluvených hodin. Přesto ji bylo nabídnuto přezkoušení, aby mohla pokračovat v dalším ročníku. Nepřišla však do školy ani na toto naplánované přezkoušení. Znovu tedy opakovala celou třetí třídu. Kdo by čekal, že se její docházka zlepší, ten se mohl lehce zmýlit.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Dívka zameškala dalších téměř 800 hodin z toho 200 neomluvených. A to už pomyslný pohár trpělivosti přetekl. Za to, že řádně nedohlížela na školní docházku své nezletilé dcery, sdělili policisté podezření 32leté ženě ze Sokolovska a to ze spáchání přečinu Ohrožování výchovy dítěte. Matka podle policistů dceři umožnila vést zahálčivý život a ohrozila její rozumový a mravní vývoj.