Libenský měl v srpnu 2020 dojet k prodejně kebabu v Mariánských Lázních svým autem. Podle svědků z něj byl cítit alkohol a pohyboval se, jakoby požil drogy. „Zaparkoval tak, že zablokoval ulici. Když si jedna ze svědkyň začala fotit jeho SPZ, začal na ni křičet a hrubě jí vyhrožoval, že jestli ho udá, prodejnu zapálí a všichni tam shoří,“ uvedla státní zástupkyně. Řádění pokračovalo u Libenského před domem, kde se zuřivec dostal do sporu se sousedem a jeho kamarádem. Vulgárně jim nadával a nejméně dvakrát před nimi máchl nastartovanou motorovou pilou. Rozsudek není pravomocný.

„Je tady jasná převaha přitěžujících okolností. Soud však zohlednil, že jednání spočívající v ublížení na zdraví nebyla dokonána a skončila ve fázi pokusu. Z tohoto důvodu byl trest uložen těsně pod jednou třetinou trestní sazby, tedy v trvání pěti let. Muž bude zařazen do věznice s ostrahou,“ dodal Mahr.

Za zločin těžkého ublížení na zdraví ve stadiu pokusu a přečin výtržnictví hrozilo muži až deset let za mřížemi.

Osmatřicetiletý Petr Libenský řádil loni v srpnu v Mariánských Lázních v bistru i před svým domem. V prodejně kebabu nejprve fyzicky napadl obsluhu, kam si přišel už v podnapilém stavu pro jídlo. Když se vrátil domů, vytáhl na souseda nastartovanou motorovou pilu. Za své činy si teď odsedí pět let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.