Ve vztahu ke své přítelkyni si rozhodně žádné servítky pětatřicetiletý muž nebral. Bil jí do obličeje, kopal do ní nebo ji držel u krku pilu a hrozil usmrcením.

Ženu fyzicky napadal opakovaně a pokračoval i vyhrožováním přes zprávy v jedné z aplikací. Devětadvacetiletá žena byla nucena několikrát vyhledat lékařské ošetření. K týrání docházelo podle policistů od poloviny roku 2015 do konce roku 2018, kdy společně bydleli v bytě v Kraslicích. "Například v roce 2016 ženu udeřil do obličeje a poté, co upadla na zem, do ní měl ještě několikrát kopnout. Přitom jí měl vulgárně nadávat a vyhrožovat jí. Kromě toho jí měl muž zasílat prostřednictvím komunikační aplikace zprávy, ve kterých jí měl vyhrožovat. V letních měsících minulého roku měl na zahradě v Kraslicích ženě přiložit ke krku přímočarou pilu a hrozit jí usmrcením," přiblížil praktiky agresora mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.