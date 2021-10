Za vraždu partnerky a jejího milence dostal žárlivý muž devatenáct let

Na devatenáct let do věznice se zvýšenou ostrahou poslal ve středu krajský soud v Plzni jednašedesátiletého Miroslava Kumberu z Horního Slavkova, který letos v lednu na Sokolovsku zastřelil svojí o pětadvacet let mladší přítelkyni a jejího údajného milence. Rozsudek není pravomocný. Kumbera si ponechal lhůtu na odvolání.

Miroslav Kumbera (61) z Horního Slavkova dostal za dvojnásobnou vraždu své přítelkyně a jejího milence devatenáct let. | Foto: Deník/Barbora Hájková

Předseda senátu Jan Špeta řekl, že obžalovaný muže se ženou doslova popravil. "Každého dvěma střelnými ranami, a to je potřeba si uvědomit," konstatoval soudce. Podle Špety soud zohlednil hned několik polehčujících okolností. Doznal se, spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení, projevil lítost a vedl bezúhonný život. Soudce však upozornil, že závažnost činu je obrovská tím, že Kumbera střelil dva lidi ze svých osobních pohnutek. „Je to nešťastný příběh s koncem, který v sobě skýtá nenapravitelný následek. Bavili jsme se zde o pocitech pana obžalovaného, pocitech viny, o tom, jak všeho lituje. Chtěl bych ale pana obžalovaného vidět, jak by se postavil před pět nezletilých dětí a vysvětlil jim, že jim zastřelil rodiče. Těch pět dětí bude do smrti žít bez matky a bez otce,“ odůvodnil výši trestu. Případ začal soud projednávat 4. října, přičemž tragédie se stala 16. ledna v lese u Horního Slavkova. Kumbera jel tehdy autem nakoupit do Karlových Varů, po cestě spatřil služební vůz svého kolegy, o kterém se říkalo, že se intimně stýká s jeho šestatřicetiletou přítelkyní. Obžalovaný zmínil, že se mu zdálo, že v autě sedí i jeho partnerka. „Chtěl jsem se přesvědčit, jestli tam je, nebo není, tak jsem za nimi jel. Když jsem tam přijel, seděli v autě a pak začala hádka,“ líčil se slzami v očích. Domnělý milenec podle Kumbery začal křičet, že se mu plete do života a ať z místa vypadne, že si vše vyříkají v práci. „Ptal jsem se jí, jestli spolu něco mají. Ona mi řekla, že je mladá a chce si užívat. V posteli to prý se mnou nestálo za nic,“ uvedl. Trojice se v lese dohadovala do doby, než Kumbera vzal legálně drženou pistoli Tokarev ráže 7,62 mm a začal střílet. „Z bezprostřední blízkosti zasáhl dvěma ranami poškozeného a dvěma ranami poškozenou, čímž je usmrtil,“ konstatoval státní zástupce. Kumbera po činu zavolal na tísňovou linku policie a udal se. Chtěl se také zastřelit, ale k sebevraždě nakonec nenašel odvahu a skončil ve vazbě. Státní zástupce mu navrhl šestnáct let ve věznici s ostrahou. Kumbera u soudu sdělil, že se cítí vinen a s trestem souhlasí. Byla vdaná za jiného S přítelkyní se Kumbera seznámil v práci, po nějaké době se spolu začali intimně stýkat. Žena byla vdaná, podle Kumbery ale byla s manželem spíše v přátelském vztahu. Pak se dozvěděl, že si začala také s jeho kolegou. Den před vraždou se kvůli tomu s ní chtěl Kumbera rozejít. „Přesvědčovala mě o tom, že mě má ráda a že s ním nic nemá a já jí to uvěřil,“ dodal.

