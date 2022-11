Děti podle předsedkyně senátu Lucie Bočkové napadla se záměrem je zabít. "Jednala promyšleně. Ušetřila jen nejmenšího syna s tím, že si zvykne na život bez ní. Je inteligentní osobou, která by měla rozpoznat, co je správně. Pohnutka jejího jednání je neakceptovatelná. Obětovala děti, že se nerealizovaly její představy o budoucnosti. Rozhodně nebyla v bezvýchodné situaci. Její pohnutka byla zjevně sobecká,“ zaznělo u soudu.

Matka se k činu přiznala, odmítla ale, že svým dětem chtěla ublížit. Uvedla, že chtěla zabít i sebe. Před soudem tvrdila, že měla velké finanční problémy. To bylo i důvodem, proč se v osudný den měla vystěhovat z pronajatého bytu, za nějž dlužila nájemné. Byla to právě majitelka bytu, která matku, podřezanou dcerku a pořezaného chlapce krátce po činu v bytě nalezla v tratolišti krve a zavolala pomoc.

Zatímco dívce zasadila matka devět ran kuchyňským nožem, pětiletému chlapci pět. Přežil jen díky včasnému zásahu lékařů.

"Ten den byl stejný jako jakýkoliv jiný. Stále to byly okolnosti, které mi ztěžovaly život. To ale neznamená, že bych tím své chování chtěla omluvit. Byla jsem v hrozném stresu, protože jsme se měli v ten den kvůli neuhrazení nájmu vystěhovat. Blížila se 16. hodina, kdy měla přijít majitelka bytu, a já nevěděla, jak to vyřešit. Chtěla jsem to skončit. Věděla jsem, že děti nemůžu nechat samotné. Čím více se ta hodina blížila, tím více jsem byla ve stresu. Tak jsem zaútočila na děti," říkala u soudu.

"Své děti jsem ale vždy milovala. Nikdy jsem se k nim nechovala zle nebo agresivně. Je však pravda, že jsem měla vždy problém s projevem emocí, což se píše i v posudku. Stojí v něm, že jsem neprojevila lítost nad tím, co jsem udělala. S tím nesouhlasím. Vím, že jsem to udělala, ale nechtěla jsem jim ublížit. Zřejmě jsem tak zareagovala, protože jsem nevěděla, jak pokračovat. Chtěla jsem je uchránit. Bála jsem se, že se z nás stanou bezdomovci a děti nebudou mít co jíst," říkala s tím, že na tehdy šestitýdenního chlapce vůbec nechtěla vztáhnout ruku.

"První, na koho jsem zaútočila, byl syn. Na dcerce jsem byla hodně závislá. Byly jsme na sebe dost fixované. Asi to bylo i tím, že měla vrozenou vadu. Měla jsem s ní nejbližší vztah. Se synem to nebylo vždy jednoduché, ale myslím si, že jsme měli hezký vztah. Hodně jsem ho milovala. Každé své dítě jsem měla ráda jinak. Nevím, proč jsem zaútočila na syna jako prvního," tvrdila matka u soudu. Rozsudek zatím není pravomocný.