"V polovině října letošního roku měl obviněný muž přijít do bytové jednotky v Sokolově, kterou obývala osmatřicetiletá žena, se kterou se znal. Po chvíli měl po ženě požadovat finanční hotovost, ale ta mu odmítla jakékoliv peníze vydat. Po několika minutách měl muž začít ženu ohrožovat nožem, přitom jí vyhrožovat zabitím a zároveň ji nutit, aby si vzala drogu, kterou připravil na stole. Žena to odmítala, ale nakonec ze strachu o svůj život drogu užila. Poté ji měl muž násilím odvléct do pokoje, kde ji měl začít svlékat a nutit k souloži. Žena se měla bránit a odmítat. Nakonec jí měl muž svázat ruce a opět jí ohrožovat nožem. Žena se ze strachu o své zdraví přestala bránit a muž na ní měl vykonat soulož," popsal policejní mluvčí Jakub Kopřiva.