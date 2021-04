Policisté z obvodního oddělení Chodov muži v těchto dnech sdělili podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Obviněný od 25. prosince minulého roku posílal šestačtyřicetileté ženě textové zprávy a následně se jí snažil kontaktovat i v místě jejího bydliště v Chodově. Dožadoval se vpuštění do bytu. Když mu to nebylo umožněno, tak osobně kontaktovat příbuzné obtěžované ženy. Textové zprávy jí posílal až do poloviny ledna letošního roku. Během této doby ženě poslal stovky textových zpráv.

„Jednat měl takto i přesto, že mu byl usnesením Okresního soudu v Sokolově uložen zákaz styku s šestačtyřicetiletou ženou, a to i prostřednictvím sítě komunikací nebo jiných obdobných prostředků. Navíc měl muž platný zákaz zdržovat se v obvodu města Chodov. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ potvrdil mluvčí krajských policistů Jakub Kopřiva.