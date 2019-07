Chodov – Pětadvacetiletý muž z Chodova využil toho, že pracoval jako řidič u přepravní společnosti.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Sejkora

Nejdříve si obstaral několik zásilek s tím, že je rozveze zákazníkům. To však neučinil. Nyní mu za to hrozí až pět let za mřížemi. „Kriminalisté zahájili trestní stíhání muže, kterého obvinili ze spáchání pokračujícího přečinu zpronevěra. Během výkonu svého zaměstnání si na přesně nezjištěném místě měl přisvojit přibližně 11 zásilek. Převzatou finanční hotovost z doručených zásilek, které byly na dobírku, si měl ponechat. Přepravované zásilky, které nedoručil adresátům, měl následně prodat. Svým jednáním způsobil společnosti, u které byl zaměstnán, škodu, která je odhadnuta na 50 tisíc korun,“ řekla mluvčí policistů Eva Valtová.