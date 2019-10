Dvě ženy ve věku pětadvacet a pětatřicet let ale odešly z místa s prázdnou. Dvojice přišla ve večerních hodinách na čerpací stanici. „Mladší zůstala stát u vchodových dveří a v pravé ruce za svými zády držela plastovou maketu střelné zbraně,“ informoval policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Druhá žena přistoupila k prodejnímu pultu, položila na něj tašku a obsluze nakázala, aby do ní uložila všechny peníze, které má.

Obsluha stanice ale odmítla a vyzvala lupičky, aby benzínku opustily, jinak zavolá policii. Starší žena ale peníze chtěla, a tak znovu obsluhu vybídla, aby je do tašky dala. „Následně vytáhla elektrický paralyzér a tím zajiskřila,“ uvedl Jakub Kopřiva. Ani to ale obsluhu nepřimělo peníze vydat. Když ženy pochopily, že neuspějí, z benzínky odešly. „Poté obsluha zamkla a na místo zavolala policejní hlídku,“ řekl mluvčí. Policisté dvojici lupiček během několika desítek minut zadrželi. Mladší z žen putovala do vězení, kde si odpyká trest za jinou trestnou činnost. Starší si počká na rozsudek na svobodě. Oběma hrozí až deset let.