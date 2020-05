Devětadvacetiletého muže z menší obce na Sokolovsku policisté obvinili ze spáchání krádeže.

Pouta - zatčení - ilustrační foto | Foto: ČTK

V sobotu 9. května přišel podle mluvčího karlovarské policie Jakuba Kopřivy do obchodního domu v Sokolově a do svého nákupního košíku si dal kromě dvou aku vrtaček další pracovní nářadí, jídlo či různé drobnosti. Po několika minutách se snažil prodejnu i s nákupním košíkem bez zaplacení opustit, ovšem při odchodu ho zastavil pracovník ostrahy. „Pokud by se muži podařilo věci v nákupním košíku odcizit, způsobil by škodu téměř 11 tisíc korun,“ uvedl policejní mluvčí. Zloději hrozí trest odnětí svobody až na osm let.