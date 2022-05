Podle dobře informovaného zdroje šlo o zlaté šperky, jejichž hodnota se pohybuje mezi 5 až 10 miliony korun.

Zpráva o vyloupení zlatnictví způsobila mezi obchodníky v ulici na Tržišti, která patří mezi prominentní lokalitu, velké pozdvižení. Zdejší Tržní krámky jsou v majetku města, nájmy jsou hodně vysoké a podnikatelé utrpěli už tak velké ztráty kvůli koronavirové pandemii. "To víte, že se bojíme, že zloději přijdou i k nám. Je krize, lidé mají málo peněz, a vloupání je velmi snadné řešení, jak přijít k nemalým financím. Kdyby vyloupili nás, bylo by to pro nás likvidační," svěřila se paní Monika, jedna z nájemkyň. "Všechny naše peníze investujeme totiž do zboží v obchodě. Pochopitelně máme prostory zabezpečeny, máme tu alarmy a najatou security, ale zloději si vždy cestu najdou," uvedla.

Podle ní pachatelé pracují systematicky a používají takzvané tipaře, kteří dokáží odhadnout velmi drahé a značkové zboží. "Drahé věci nám byly ukradeny už mnohokrát. Pokud je to na zakázku, je takové zboží ale nedohledatelné," povzdechla si obchodnice, která prozradila, že jim před lety zloději odcizili hodinky za jeden milion korun.