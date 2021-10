Dušan S. v listopadu 2008 vypil asi osm piv a stejný počet velkých rumů a poté dostal chuť na sex. Vnikl do domu s pečovatelskou službou a pod falešnou záminkou se tam vloudil do pokoje 81leté ženy. „Paní jsem sundal noční košili, poté kalhotky a také plenku, kterou měla. Pak jsem se svlékl a lehl si k ní. Osahával jsem ji, líbal a pak jí roztáhl nohy a lehl si na ni,“ přiznal tehdy soudu Dušan S., který trpící nepohyblivou ženu znásilňoval s přestávkami zhruba tři a půl hodiny. Pak odešel. Zkrvavenou a vyděšenou stařenku našla ráno její pečovatelka.

Obžalovaného tehdy poslal klatovský soud na dva roky za mříže, ale následovalo odvolání ke krajskému soudu a poté se případ vrátil zpět do Klatov. A to už bylo vše jinak. Soudní znalec v oboru psychiatrie a sexuologie Vladimír Šupina sice tehdy uvedl, že Dušan S. trpí sexuální deviací a že jde o člověka, který nedokáže prožít cit, ale vezme si, co chce, a je mu jedno, co druhý člověk prožívá, ale na druhou stranu prohlásil, že vězení by nic nepřineslo, jen by tam hodně trpěl. Nutná je ale léčba. Soud proto obžalovanému nařídil ústavní sexuologickou léčbu, za vězeňské mříže ale nemusel, vyvázl s podmínkou.

Dušan S., který má podle odborníků poruchu s rysy patologické sexuální agresivity a sadismu, se podrobil zhruba ročnímu léčení v ústavu. Po návratu se odstěhoval od manželky k přítelkyni, s níž je dodnes. Koncem loňského roku ale měl opět udeřit, když podle obžaloby znásilnil 61letou ženu. Ta nyní klatovskému soudu řekla, že ji Dušan S., kterého znala, tehdy osahával a měl sexuální návrhy, ale ona odmítla. On ji však násilím zatlačil do bytu, kde se jí zmocnil. „Porazil mě na lino, surově, jako prase. Bránila jsem se, říkala, ať mě nechá, že to řeknu policii. Ale mordoval mě na zemi, nevím, jak dlouho to trvalo. Pak chtěl ještě orální sex, ale to už jsem se ubránila,“ popsala.

Dušan S. ale vinu odmítl. Prohlásil, že se ženou měl sex opakovaně a bylo to z její strany dobrovolné, stejně jako tentokrát, kdy s ní měl styk poté, co si dal zhruba pět piv. „Ještě mi při odchodu dala pusu,“ prohlásil s tím, že neví, proč dotyčná tvrdí, že ji znásilnil. Seniorka ale jednoznačně odmítla, že by s ním předtím něco měla. „To není pravda,“ řekla. Dodala, že vše oznámila s odstupem, protože za prvé nechtěla ublížit jeho exmanželce i přítelkyni, které obě zná, a za druhé se styděla před svými blízkými, bála se, aby ji nezavrhli. Nakonec ale v sobě našla odvahu vše říct policii, protože nechce, aby Dušan S. ublížil znovu jí nebo jiné ženě. „Myslím si, že když se napije, tak si jde za svým, i kdyby to snad mělo být zvíře,“ prohlásila.

Líčení bylo odročeno na listopad, kdy bude vyslechnut znalec a provedeny další důkazy. Dušanovi S. hrozí až deset let vězení, ale státní zástupkyně pro něj v obžalobě navrhla podmínku. Poškozená požaduje 200 tisíc korun coby nemajetkovou újmu. „Kdo to nezažil, neví, co to je. Pořád se mi to vrací,“ líčila žena ve své emotivní výpovědi.