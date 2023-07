Zpráva o útoku Ukrajinců na jedenáctiletého chlapce v Sokolově byla falešná

Lidičky v Sokolově dva Ukrajinci pobodali jedenáctiletého chlapce. Chtějí to ututlat, pojďte něco udělat. Však nás budou zabíjet, vzpamatujme se, půjdeme do ulic. Přesně tento post napsal na sociální síť jeden z uživatelů. Nyní má co vysvětlovat policistům, protože zpráva byla nejen lež, ale také měla nenávistný komentář.

Policie. Ilustrační foto. | Foto: archiv Deníku