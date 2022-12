Konkrétně do fotopasti, kterou na něj nastražili ochránci přírody. Ke všemu se přiznal a stanul před soudem. Mohl dostat až pět let vězení, vyvázl však s pokutou. I tak jsou ale ochránci přírody rádi. Zákeřná železa, nebezpečná i pro lidi, se totiž podle nich objevují stále častěji, a tak je každý trest, který někoho odradí od jejich nastražení, dobrý.

Vše začalo už počátkem letošního roku, kdy u rybníka v Černošíně na Tachovsku lidé slyšeli křik zoufalé volavky, lapené do pasti. Na místo ihned zavolali Karla Bobála, který na Tachovsku provozuje záchrannou stanici živočichů. „Volavku jsem ihned vyprostil. Byla chycená do nelegální čelisťové pasti. Železa byla dokonce dvojitá, zvíře v takovém případě nemá žádnou šanci,“ uvedl tehdy pro Deník Bobál.

Zdroj: DESOP

Dodal, že pták měl natolik vážně poraněnou končetinu, že nepřežil ani cestu k veterináři. Bobál se tehdy s žádostí o pomoc obrátil na svoje plzeňské kolegy, kteří proti čelisťovým pastím, zvaným železa, roky bojují. „Čelisťové pasti jsou nebezpečné nejen pro zvířata, ale i pro lidi. Proto je zakázáno je vyrábět, prodávat, instalovat. A nastražit je takto v zástavbě, to je úplný hazard,“ řekl Deníku vedoucí záchranné stanice živočichů v Plzni Karel Makoň. Spolu s kolegy nainstaloval na místě fotopast, která natočila pachatele přímo při činu. Dotyčný nezapíral a vinu později přiznal i u soudu, kde uzavřel dohodu o vině a trestu, což mu pomohlo k nízkému trestu.

„Na přelomu měsíců leden a únor 2022 v úmyslu odlovit zvířata, která loví ryby z rybníku, který má jeho otec pronajatý, a způsobují jim tak značné ekonomické škody na rybí násadě, umístil na pozemek u rybníka kovovou nástrahu na zvěř - tzv. železa, do kterých neoprávněně chytil nejméně jeden kus kuny lesní, jeden kus lišky obecné a jeden kus volavky popelavé, přičemž uhynulé kusy kuny lesní a lišky obecné z nástrahy vyprostil sám a následně vyhodil v lese, u chycené volavky došlo následkem sevření v nástraze k přeražení končetiny a jejímu následnému úhynu,“ stojí v rozsudku soudce Miroslava Vajganta. Ten obviněnému uložil za týrání zvířat a pytláctví peněžitý trest v celkové výši 35 tisíc korun. Pokud by ho neuhradil, musel by jít na 350 dní do vězení.

Státu, konkrétně Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni, také propadla železa, která podle rozsudku způsobovala zvířeti nepřiměřenou bolest a utrpení. „Past jsme znehodnotili a odevzdali do výkupu železa,“ uvedla mluvčí ÚZSVM Michaela Tesařová.

Byť se milovníkům přírody může zdát trest velmi nízký, Makoň je rád, že vůbec padl. V obdobných případech je totiž velmi složité viníka vypátrat, natož postavit před soud. „Železa, která jsou nebezpečnou, zákeřnou a brutální pastí, se začínají objevovat stále častěji. I z toho důvodu je dobře, že padl u soudu trest za jejich instalaci. Za každý postih jsme rádi, léta proti tomu bojujeme,“ uzavřel Makoň.